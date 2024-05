Un député français risque de perdre son immunité

En France, le député Herbert Julien-Laferrière risque de perdre son immunité pour ses prises de positions dans divers dossiers étrangers dont certains sur le Bénin. Une demande de levée de son immunité est introduite par la justice française, et serait en examen à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère français de la justice.

Soupçonné des faits de trafic d’influence et de corruption, le député français Herbert Julien-Laferrière fait l’objet d’une enquête du parquet national financier après des prises de position publiques dans divers dossiers dont certains relatifs au Bénin. A travers une lettre adressée au président français Emmanuel Macron, le parlementaire et 75 autres élus selon plusieurs sources, ont évoqué en juillet 2022, l’arrestation des opposants Reckya Madougou et Joël Aïvo condamnés à 20 et 10 ans de prison au Bénin. Pour ces députés français, l’emprisonnement de ces leaders de l’opposition au Bénin constitue des « dérives autoritaires du gouvernement » Talon. Ils avaient également critiqué les conditions de détention de ces opposants béninois « d’indignes et de dégradantes », ainsi que « les deux parodies de procès tenus en une seule journée et où aucune preuve n’a été fournie par la justice ». Les réactions du parlementaire français seraient motivées. En contact avec le lobbyiste Jean-Pierre Duthion, il serait rémunéré par ce dernier dans le dossier du Bénin relatif à la détention de l’opposante Reckya Madougou.

La demande de levée d’immunité reçue le mercredi 22 mai 2024, est en cours de traitement à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère français de la justice, et sera transférée au Parlement français pour examen.

