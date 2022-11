Un député et son suppléant convoqués au tribunal ce jeudi

Le tribunal de Porto-Novo examine ce jeudi 10 novembre 2022 une affaire d’abus sexuel sur une femme dans laquelle un député de la 8è législature et un conseiller communal de Tohouè sont cités.

A la suite d’une plainte pour viol déposée par un pasteur et sa femme, le député Nougbognon Hyppolite Hazoumè de la 8è législature et le conseiller communal de Tohouè Moïse Yèhouenou ont été convoqués au tribunal de Porto-Novo ce jeudi 10 novembre 2022.

Les plaignants y sont également attendus.

Selon les faits distillés sur les réseaux sociaux, le député est accusé de viol par la femme d’un pasteur. La victime était la secrétaire du député au moment des faits.

Le tribunal de Porto-Novo pourrait se déclarer incompétent.

Le dossier sera alors renvoyé devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Le député Nougbognon Hyppolite Hazoumè est membre du parti Union Progressiste le Renouveau.

L’affaire intervenant dans un contexte de de dépôt des dossiers de candidatures aux législatives 2023, le député n’a pas été reconduit sur la liste du parti pour le scrutin.

M. M.

10 novembre 2022 par