Un défilé militaire avec des innovations ce 1er août

Le 64e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale sera célébré ce jeudi 1er août 2024. Il est annoncé pour le compte du défilé militaire la participation des troupes étrangères des pays tels que le Nigeria et la Belgique.

Placé sous le thème « Les forces de défense et de sécurité avec la nation, pour un Bénin sûr et prospère », le défilé militaire et paramilitaire va durer 90 minutes. C’est l’une des manifestations officielles dans le cadre de la fête du 1er août au Bénin. Les troupes étrangères des pays tels que le Nigeria et la Belgique vont défiler aux côtés des forces de défense et de sécurité béninoises sur le boulevard de la Marina. Il y aura 3 pelotons de la Police républicaine, de la Marine nationale, de la Garde nationale et de l’Armée de l’air, 8 de l’Armée de terre, 4 pelotons chacun pour Eaux et forêts et les Douanes.

Sans oublier la parade de six aéronefs de l’armée de l’air. Ce sera aussi l’occasion pour les invités et les populations de découvrir les matériels militaires de l’Armée de terre et de la Garde nationale. Avant le défilé, le président Patrice Talon va procéder au dépôt de gerbe au monument aux Dévoués.

A.A.A

