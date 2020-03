Un décret pour les prestations d’assistance aux pèlerins du Hadj

En Conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2020, le gouvernement a pris un décret portant règlementation des prestations d’assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque.

Dans le cadre de l’organisation du Hadj, le gouvernement béninois à corriger certains dysfonctionnements en prenant des mesures relatives à l’amélioration, sur place à Cotonou, des conditions de séjour et de transport des pèlerins et de leurs bagages.

‹‹ Une fois en terre saoudienne, de très nombreux pèlerins sont souvent abandonnés à leur sort et se retrouvent dans la précarité, sans abri décent et sans guides››, souligne le gouvernement.

Dans le but de corriger ces insuffisances, le gouvernement a décidé de réorganiser le déroulement du pèlerinage à la Mecque.

Un décret portant règlementation des prestations d’assistance aux pèlerins pour le pèlerinage à la Mecque a été adopté. ‹‹ Il institue, à la charge des convoyeurs, un agrément pour la fourniture des prestations d’assistance aux pèlerins››, précise le relevé du Conseil des ministres.

Lesdites prestations sont relatives à l’assistance pour la délivrance des autorisations et pièces administratives nécessaires à la sortie du territoire national, à l’entrée et au séjour en Arabie Saoudite ; aux commodités de transport, d’hébergement et de restauration ; à l’assistance médicale et aux facilités sur place.

