Un décret adopté pour la couverture des biens culturels publics

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres ce mercredi 20 juillet 2022, le décret portant modalités de mise en œuvre de l’auto-assurance de l’Etat pour la couverture des biens culturels publics.



Ce décret selon le Conseil des ministres vise une protection efficace des biens culturels en vue de l’émergence d’une économie touristique, culturelle et artistique. Elle s’étend aux activités de promotion et de circulation des œuvres. Le texte qui l’organise intervient en application de la loi n°2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin, précise le communiqué du Conseil des ministres.

Ainsi, l’auto-assurance selon le gouvernement, porte sur la perte, le vol et les dommages que pourraient subir ces biens publics, les détériorations diverses dont ils peuvent être l’objet à la suite d’un vol, d’un incendie, d’une explosion, d’une grève, d’un acte de vandalisme, les dégâts causés par les eaux, etc.

