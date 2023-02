Un cultivateur charcuté à Dogbo

Un cultivateur a été charcuté, mardi 31 janvier 2023, à Dévé, une localité de la commune de Dogbo, département du Couffo. Le drame est survenu après une altercation avec des éleveurs dans le champ de la victime.

Résurgence de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ce mardi 31 janvier 2023, un cultivateur a été charcuté dans son champ.

Selon nos sources, la victime travaillait dans sa plantation de manioc quand des troupeaux de bœufs y ont fait irruption. Mécontente de la présence des animaux qui dévastaient le champ, il demande aux éleveurs de quitter les lieux. Une altercation survient. Dans la foulée, les éleveurs armés d’armes blanches lui assènent des coups sur la tête, et plusieurs autres parties du corps. Le cultivateur sera conduit plus tard au CHD Mono pour des soins intensifs. Les éleveurs après leur forfait ont pris la fuite. La police a ouvert une enquête.

Très préoccupées par la situation, les populations appellent le chef de l’Etat au secours. Une concertation est annoncée vendredi 03 février prochain entre acteurs de la transhumance, agriculteurs et autorités à divers niveaux pour examen de la situation.

F. A. A.

1er février 2023 par ,