Un coût forfaitaire qui couvre 4 tests (ministre de la santé)

La procédure de dépistage du Covid-19 chez tous les voyageurs atterrissant à l’aéroport international de Cotonou a démarré ce mercredi 13 mai 2020. Les premiers passagers arrivés par vol Air France soumis aux tests de dépistage ont déjà reçu leurs résultats.

Dans une interview, le ministre de la Santé est revenu sur les 100.000 FCFA que les passagers sont tenus de payer afin de se faire dépister à l’aéroport de Cotonou. Il s’agit d’un coût forfaitaire qui couvre 4 tests

Selon Benjamin Hounkpatin, les résultats des tests des premiers passagers ont été disponibles en moins de 12 heures de temps. « Ils ont fait un test diagnostic rapide (TDR) (...). Il y a la PCR qui a été faite aujourd’hui et ils auront encore un test diagnostic rapide et une PCR dans 14 jours donc au 15ème jour de leur arrivée », précise Benjamin Hounkpatin.

Le ministre de la santé indique que la procédure est appliquée à tous les passagers à destination de Cotonou. Chaque passager (Béninois ou étranger) doit payer une somme de 100.000 FCFA pour les frais de dépistage correspondant aux 4 tests TDR et PCR. A en croire Benjamin Hounkpatin, c’est un coût forfaitaire.

« Les tests ont un coût et les tests ont été achetés et il faut pérenniser. On ne va pas toujours tendre la main pour nous réapprovisionner en tests. (...) C’est vraiment un forfait, ce n’est même pas le coût du test qui a été facturé », a déclaré le ministre.

D’après lui, c’est comme un patient souffrant qui va dans une structure sanitaire pour faire le test du paludisme, du VIH ou autres. « Quand on va pour faire un test, un examen biologique évidemment on paie, vous payez, nous nous payons aussi. C’est dans la même dynamique », a-t-il soutenu.

Selon le ministre de la santé, il faut pouvoir assurer la pérennité de la stratégie mise en place par le gouvernement. En ce qui concerne le traitement, il est totalement pris en charge par l’Etat béninois.

A.A.A

15 mai 2020 par