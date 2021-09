Un concours de rédaction organisé pour élèves et producteurs

Dans le cadre de la célébration de l’édition 2021 de la Journée mondiale de l’alimentation et du lancement de la 25e édition du TELEFOOD, le gouvernement béninois organise un concours de rédaction.

Selon le communiqué du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche Gaston Dossouhoui en date du 1er septembre 2021, le concours de rédaction épistolaire est organisé à l’intention des élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire et des productrices et producteurs néo-alphabètes.

« Il vous est offert l’occasion de participer à une émission radio rurale portant sur le thème de la 41e édition de la Journée Mondiale de l’Alimentation. Faites part de vos arguments pour inciter les producteurs et autres acteurs du secteur agricole à agir une agriculture plus productive, diversifiée, respectueuse de l’environnement et capable de répondre durablement aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population », détaille le ministre dans son communiqué.

Le thème retenu par la FAO pour l’édition 2021 est « Agir pour l’avenir-Améliorer, la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie ».

La rédaction est manuscrite et ne doit pas dépasser 2000 mots. Les élèves candidats composeront en français et les néo-alphabètes dans l’une des langues comme Adjagbé, Batonnou, Dendi, Fongbé, Goungbé, Mina et Nago.

Les demandes d’inscription au concours adressées aux directeurs départementaux de l’Agriculture de l’élevage et de la pêche, doivent être déposées dans les bureaux des DDAEP au plus tard le 10 septembre 2021 à 17 heures 00.

Les compositions écrites s’effectueront sur toute l’étendue du territoire national au niveau des DDAEP le 20 septembre 2021 à 8h 00.

En participant à ce concours, les candidats contribuent à « la sensibilisation du public aux côtés de la FAO et du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, contre la pauvreté et la faim, à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation et du TELEFOOD ».

A.A.A

