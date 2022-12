Un comptable de la SBEE recherché

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné lundi 05 décembre 2022, un ancien comptable de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE). Accusé dans un dossier de détournement de deniers publics, il écope d’une peine de 10 ans de prison au même titre qu’un informaticien avec qui il a ficelé un plan de détournement des ressources de la société dont il assure la gestion financière.

La justice béninoise aux trousses d’un ancien comptable de la SBEE et d’un informaticien. Les deux sont poursuivis dans une affaire de malversation financière à la SBEE. Au tribunal d’Abomey-Calavi ce lundi 05 décembre, ils ont été condamnés à 10 ans de prison ferme.

Selon les faits, le comptable alors en fonction aurait sollicité l’informaticien pour falsifier des reçus. Le marché conclu, il n’aurait plus honoré son engagement vis à vis de son acolyte. Celui-ci lui soutire la somme de 1,5 million de francs CFA.

L’agent de la SBEE confisqua alors sa moto. Ce dernier porta l’affaire devant la justice, et dépose une plainte. Les deux accusés furent arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 07 avril 2010. Après quelques années de détention, ils bénéficient tous les deux, d’une liberté provisoire. Au tribunal ce lundi, ils n’ont pas répondu à la convocation du juge en charge de leur dossier ce lundi. Le ministère public demande à la cour de les commander par défaut à une peine de 10 ans de prison ferme, et de décerner un mandat d’arrêt contre eux.

Le juge délibérant suit les réquisitions du ministère public et les condamne à une peine de 10 ans de prison, et une amende de 05 millions de francs CFA. Un mandat d’arrêt est décerné contre les deux accusés.

F. A. A.

5 décembre 2022 par ,