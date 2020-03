Un commissariat transformé en centre d’élevage à Ouèssè

Le commissariat de l’arrondissement de Gbanlin à Ouèssè est devenu un centre d’élevage de poulets et de cabris. C’est le constat fait par l’ONG Bénin Diaspora Assistance, qui s’est rendue sur les lieux après avoir été saisie par deux plaintes des populations.

Selon le président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance Médard Koudèbi, les populations se plaignent des difficultés d’accès au commissariat de Gbanlin à Ouèssè, d’une longue attente avant l’ouverture du portail et « des engueulades régulières à chaque fuite des animaux de l’intérieur du commissariat vers l’extérieur ».

La délégation discrète envoyée à Ouessè par l’ONG Bénin Diaspora Assistance s’est rendue au commissariat de l’arrondissement de Gbanlin le dimanche 15 mars 2020 vers 19h38.

« Nous nous sommes retrouvés devant un commissariat hermétiquement fermé 24h/24h parce que le commissaire lieutenant (...) a transformé le commissariat en son centre d’élevage personnel des cabris et des poulets », dénonce le président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance.

Pour éviter leur sortie dans la rue, poursuit-il, « les portes d’entrées de ce commissariat sont automatiquement verrouillées ».

Le lundi 16 mars 2020, la délégation a fait discrètement l’inspection des lieux avec beaucoup de visibilité. « Nous avons les images d’une infirme partie de près de 45 à 70 poulets coqs et des poussins de ce commissariat n’est qu’une partie de l’équivalent de 27 cabris. Nous n’avons pas pu visiter l’arrière du bâtiment pour avoir une idée statistique des poulets qui y sont », explique le président de l’organisation.

Le bureau de l’’ONG Bénin Diaspora Assistance se demande pourquoi le DDPR ZOU et le commissaire adjoint ont été complices d’une situation qui détruit l’image de l’administration béninoise et celle de la Police Républicaine du Bénin.

A.A.A

25 mars 2020 par