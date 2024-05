Un commissaire en prison pour abus de fonction

Le commissaire de Kompa, dans la commune de Karimama, département de l’Alibori n’est plus libre de ses mouvements. Il serait mêlé dans une affaire de vol de pagnes.

Un fonctionnaire de police privé de liberté. Il s’agit du commissaire de Kompa, dans la commune de Karimama. Il lui est reproché des faits d’abus de fonction dans une affaire de vol de pagne. Ecouté par le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), et le juge des libertés et de la détention, il a été placés sous mandat de dépôt.

L’homme en uniforme aurait pris de l’argent chez un jeune homme et une dame, arrêtés et conduits au commissariat de police pour vol de pagnes.

L’affaire remonte au 15 avril 2024, et implique 03 de ses collaborateurs. Lors des auditions, l’un des mis en cause a déclaré que son patron avait pris de l’argent chez le jeune homme, et la receleuse. Le commissaire et l’un de ses collaborateurs ont été déposés en prison, et les autres agents de police libérés.

F. A. A.

23 mai 2024 par ,