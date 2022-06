Un colloque sur le centenaire de Joseph Ki-Zerbo les 22 et 23 juin

L’Institut français du Bénin et l’Université d’Abomey-Calavi organisent les 22 et 23 juin 2022, un colloque sur le centenaire de l’historien Joseph Ki-Zerbo. L’ouverture du colloque aura lieu le mercredi 22 juin 2022 à l’amphithéâtre Houdégbé de l’Université d’Abomey Calavi.

Le célèbre historien Joseph Ki-Zerbo aurait eu cent ans en 2022. Pour rendre hommage à cette grande figure, l’Institut français du Bénin et l’Université d’Abomey-Calavi organisent un colloque sur le centenaire de l’historien. L’ouverture et la première journée se tiendront le mercredi 22 juin 2022 à l’amphithéâtre Houdégbé de l’UAC à partir de 9 h 00. La deuxième journée aura lieu à l’Institut français du Benin, le jeudi 23 juin 2022.

Le Colloque va réunir plus de vingt personnalités du monde universitaire. Il est prévu au cours de ce colloque une série de tables rondes « avec des discussions à bâtons rompus pour contribuer à l’émergence des points de vue et des regards nouveaux sur l’histoire de l’Afrique ». Selon les organisateurs, c’est l’occasion « de revenir sur le parcours et les apports incommensurables de l’historien à l’Histoire, tant par les contenus produits que par ses réflexions méthodologiques ». Pour eux, « l’exemplarité de l’œuvre et de l’action de Joseph Ki-Zerbo, invitent à un vaste questionnement sur le rôle et la place de l’histoire et de l’historien dans la société et les processus de développement ».

Rencontre spéciale avec Catherine Coquery-Vidrovitch

Le mardi 21 juin à 19 h 00, veille du Colloque, il est prévu à l’Institut français du Bénin une rencontre spéciale avec Catherine Coquery-Vidrovitch, historienne spécialiste de l’Afrique et personnalité marquante du Colloque Ki-Zerbo. Les échanges porteront sur son ouvrage « Le choix de l’Afrique, les combats d’une pionnière de l’histoire africaine » paru en 2021 aux éditions La Découverte. La rencontre sera animée par le Professeur Bellarmin Codo.

Akpédjé Ayosso

Biographie de Joseph Ki-Zerbo

Joseph Ki-Zerbo est un historien et homme politique burkinabè né le 21 juin 1922 à Toma (Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso) et décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou.

Il fait ses études primaires et secondaires au Sénégal, puis au Mali dans des écoles missionnaires. Joseph Ki-Zerbo obtient son baccalauréat comme candidat libre en 1949 et fit ses études supérieures à la Sorbonne et à l’Institut d’études politiques, à Paris. Il obtient en 1956 l’agrégation d’histoire à l’Université de la Sorbonne. Il sera professeur d’histoire à Paris, Orléans, Dakar, Conakry et Ouagadougou. C’est durant ces années d’études supérieures que son engagement pour la reconnaissance de l’histoire africaine se développe. Il sera un proche de Patrice Lumumba et Kwamé N’Krumah. En 1958, il fonde son premier parti politique, Le Mouvement pour la Libération nationale de l’Afrique. Lorsque son pays obtient l’indépendance, il devient un acteur reconnu de l’opposition au régime instauré, militant pour la démocratie et l’unité africaine. Contraint à l’exil en 1983, il revient en 1992. Parallèlement, il participe au Conseil exécutif de l’UNESCO en tant que membre éminent. En 1998, il est membre fondateur du Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP), une coalition créée suite à l’assassinat du journaliste Norbert Zongo. Joseph Ki-Zerbo est l’inventeur du slogan « Naan laara an saara » qui signifie : « si on se couche, on est mort ».

Homme politique reconnu et respecté, Joseph Ki‐Zerbo est aussi l’un des plus grands penseurs de l’Afrique. Il a consacré la majeure partie de sa vie à lutter pour que l’Afrique soit considérée comme une véritable civilisation. Sa monumentale Histoire de l’Afrique noire (1972), première synthèse sur le sujet rédigée par un Africain, devient un ouvrage de référence. Impliqué dans la recherche au développement, il obtient en 1997 le prix Nobel alternatif et en 2000 le prix Kadhafi des droits de l’homme et des peuples. Auteur de nombreux articles et ouvrages, il publie en 2003 l’un de ses derniers écrits, À quand l’Afrique ? Entretien avec René Holenstein, très vite épuisé. Il décède trois ans plus tard, le 4 décembre 2006. Il a été promu commandeur dans l’ordre des Palmes académiques à titre posthume.

Le 26 décembre 2015, l’université de Ouagadougou est rebaptisée Université Ouaga 1- Professeur-Joseph-Ki-Zerbo. De 1975 à 1995, Joseph Ki-Zerbo préside l’Association des historiens africains. Il fut pendant de longues années un membre éminent du Conseil exécutif de l’Unesco.

