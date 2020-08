Un chef d’arrondissement et un CQ déchus de leurs postes

Le Chef du premier arrondissement de Cotonou, Arlette Saizonou et le chef du quartier Finagnon, Gratien Zanhounkpévi ont été condamnés ce mardi 04 août 2020 par le Tribunal de Cotonou pour abus de confiance et concussion.

Le chef du premier arrondissement de Cotonou Mme Arlette Saïzonou écope d’un an de prison avec sursis et le chef quartier Finangnon Gratien Zanhounkpévi est condamné à 5 ans de prison ferme. Les deux élus ont été déchus de leurs postes.

Il s’agit d’un détournement de fonds public destinés au reprofilage des voies. Les inculpés ont été plusieurs fois écoutés, suite à une plainte d’un groupe de conseillers du 1er arrondissement devant la Brigade économique et financière (BEF).

Accusés d’abus de confiance et concussion, ils ont été placés en détention provisoire avant le verdict de ce mardi.

A.A.A

