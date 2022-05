Accident mortel sur le pont de Dantokpa dans la soirée de ce samedi 07 mai 2022.

Au moins trois (03) morts et deux (02) blessés ont été enregistrés dans un accident sur le pont de Dantokpa dans la soirée de samedi dernier. L’accident a été causé par un camion dont le conducteur aurait perdu le contrôle. Parmi les victimes, il y a un bébé et sa mère. Un conducteur de taxi-moto et une autre victime sont dans un état critique.

8 mai 2022 par ,