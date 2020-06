Un audit général pour vérifier la gestion des maires

La gestion des affaires locales pour le compte de la 3ème mandature de la décentralisation sera soumis à un audit général. De sources proches des instances de contrôle de l’État, indiquent qu’un audit sera commandité dès la semaine prochaine dans toutes les mairies.

Des soucis pour plusieurs maires sortants et autres, qui ont mal géré les ressources financières et le patrimoine foncier de leur communes.

L’opération de contrôle que vient d’initier le pouvoir central vise à assainir la gouvernance locale et à baliser le terrain pour les élus de la 4ème mandature de la décentralisation. C’est ce qui justifierait la décision prise par le ministre de la décentralisation de suspendre toute nomination, recrutement et autres dépenses financières. Dans une correspondance adressée aux préfets des départements, le ministre Allassane Seïdou interdit aux maires nouvellement élus, les nominations, recrutements, et toutes dépenses jusqu’à nouvel ordre.

F. A. A.

