Un atelier de menuiserie consumé à Parakou

A Albarika, un quartier situé dans le premier arrondissement de Parakou, un atelier de menuiserie a été consumé dans la nuit du dimanche 16 février 2025. Pas de perte en vie humaine ni de blessé, mais les dégâts matériels sont énormes.

Incendie à Parakou ce dimanche 16 février 2025. Les flammes selon nos sources, se sont déclarées dans un atelier de menuiserie au quartier Albarika, dans le premier arrondissement. Pas de décès ni de blessé, mais les dégâts matériels sont importants. Plusieurs armoires, des portes, des lits, des tables à manger et des machines ont été consumés. La valeur en francs CFA de ces machines et meubles consumés, est estimée à près de 8 millions FCFA.

Les causes de l’incendie ne sont pas encore identifiées.

