Un atelier de haut niveau pour enclencher une nouvelle dynamique

La Fondation MTN entame son processus de transformation afin de mieux accompagner les communautés. En effet, elle a organisé, par le biais du Cabinet RDF Strategies, le vendredi 25 Juin dernier, un atelier auquel ont pris part les experts dans les domaines de la Responsabilité Sociale, la gestion des parties prenantes, des relations publiques, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de la Communication.

Depuis des années, la Fondation MTN ne cesse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de nos communautés. A ce jour, elle a investi plus de 2,5 milliards FCFA dans plus de 150 projets de développement communautaire, avec plus de 300 ONG et Associations sponsorisées.

Cependant, l’entreprise est tournée vers l’avenir et se veut être davantage proactive. Bien que les projets déployés aient impacté durablement des milliers de bénéficiaires, le temps est venu pour cette fondation d’entreprise de créer des partenariats solides avec les institutions de l’Etat.

Elle procède donc à une mue aux fins de s’adapter aux réalités actuelles et aux nouveaux objectifs de la marque MTN.

Ainsi, avec la mise en place de la nouvelle stratégie du Groupe MTN, ce processus de réorganiser la politique de la Fondation s’est avéré utile et nécessaire dans l’accompagnement du développement local.

L’atelier tenue en ligne a donc servi de cadre de réflexion sur la nouvelle stratégie de la Fondation afin de faire de MTN, la marque la plus appréciée au Bénin et a connu la participation du management Team de MTN Bénin ainsi que les membres du Conseil d’Administration.

Des groupes de discussions, à la suite des différentes présentations, ont été mis en place pour réfléchir sur des thématiques précises en lien avec les nouvelles approches pour atteindre les objectifs de développement tant du Bénin que du Groupe MTN. Cette conférence donnera lieu à des discussions avec les partenaires clés afin d’affiner les nouvelles orientations qui se traduiront par la mise en œuvre de projets d’envergure.

Pour la Directrice Générale et Présidente de la Fondation MTN, Uche OFODILE, « Le moment est venu pour la fondation de se transformer, de se réorganiser. Au cours des 13 dernières années, nous avons contribué à rendre la vie de nos communautés encore plus radieuse à travers plusieurs projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, du sport, l’autonomisation des jeunes et des femmes. Une nouvelle ère s’ouvre pour MTN et sa fondation. Désormais, elle sera un important levier pour développer des thèmes autour de valeurs partagées avec le gouvernement du Bénin, afin d’avoir un impact plus large au sein des communautés ».

La prochaine étape consistera, à la suite de l’atelier, à engager les discussions avec les partenaires sur les domaines d’intérêt sélectionnés et ensuite conduire la phase d’enquête au sein de nos communautés.

5 juillet 2021