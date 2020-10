Un arrêté fixe les procédures des lampes, climatiseurs et réfrigérateurs

L’importation au Bénin des lampes, des climatiseurs individuels et des réfrigérateurs est soumise au respect des règles et conditions d’exercice du commerce. Les ministres Abdoulaye Bio Tchané ; Romuald Wadagni ; Shadiya Assouman et Jean-Claude Houssou ont signé un arrêté en date du 15 octobre 2020 portant procédure d’importation des lampes, climatiseurs individuels et réfrigérateurs en République du Bénin.

L’arrêté interministériel du 15 octobre 2020 précise les rôles et responsabilités des parties prenantes concernées notamment le Ministère de l’Energie (la DGRE, l’ABERME, la SBEE, l’ATP-ME), le Ministère de l’Industrie et du Commerce (l’ANM, la Direction Générale du Commerce et la CCIB), et le Ministère de l’Economie et des Finances (la Douane, Benin Control, Webb Fontaine, la Direction Générale des Impôts).

Il renseigne également sur les procédures à suivre par les importateurs de lampes, de climatiseurs ou de réfrigérateurs pour se conformer à la réglementation nationale mise en place ; les procédures de contrôle des appareils importés ainsi que les infractions et sanctions.

Ledit arrêté interministériel est un texte d’application du décret N°2018-563 du 19 décembre 2018.

MCA-Bénin II a apporté « aux structures gouvernementales et privées, l’appui technique nécessaire pour permettre la mise en vigueur au Bénin des normes et règlements techniques définissant les exigences minimales de performance énergétique (NPEM) et le système d’étiquetage énergétique pour les lampes, les climatiseurs et les réfrigérateurs ».

