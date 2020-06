Un agent de UBA-Bénin testé positif

Un cas positif de Coronavirus a été détecté à l’agence UBA de l’abattoir à Cotonou. Les responsables de la banque à travers un communiqué en date de ce mercredi 24 juin 2020, ont porté l’information à la connaissance de la clientèle et du public.

Les locaux de ladite agence selon le communiqué, sont restés fermer toute la journée du mardi 23 juin dernier dans le cadre d’une opération de désinfection totale par les services spécialisés du ministère de la santé. Tout le personnel placé en quarantaine a déjà effectué le test de dépistage, ont rassuré les responsables de UBA précisant que des dispositions idoines ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des clients chaque fois qu’ils seront dans l’une ou l’autre des agences UBA pour différentes prestations.

Tout en exhortant sa clientèle et les populations de façon générale au respect des règles barrières éditées par le gouvernement, les responsables de la banque ont précisé que « le coronavirus est bien réel et dangereux ». « C’est en conjuguant nos efforts dans l’observance des règles d’hygiènes et autres mesures de prévention que nous viendront à bout de cette pandémie », ont-ils lancé.

F. A. A.

25 juin 2020 par