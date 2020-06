Un agent condamné à 10 ans de prison et 08 millions d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu le premier verdict de la 4ème session criminelle de l’année 2019-2020 ce mardi 16 juin 2020.

Poursuivi pour détournement et vente du riz japonais, un agent contractuel a été condamné à 10 ans de prison et une amende de 08 millions de francs CFA. Le montant du riz détourné et vendu par cet agent, selon les estimations dépassent 11 millions de francs CFA. Le mis en cause est un agronome de formation. Par son acte, il devra passer 10 ans derrière les barreaux et verser la somme de 08 millions de francs CFA dans les caisses du Trésor public.

Le riz japonais est un don offert à l’État béninois pour la sécurité alimentaire.

