Un accusé reconnaît avoir reçu de l’argent pour assassiner Charles Toko

Ibrahim Mama Touré, colonel de gendarmerie à la retraite, est à la barre à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans l’affaire « financement du terrorisme ». Il a reconnu avoir reçu de l’argent pour assassiner l’ancien maire de Parakou.

Interpellé le 21 février 2021 avec une enveloppe d’1 millions FCFA, Ibrahim Mama Touré, colonel de gendarmerie à la retraite, a reconnu, ce vendredi 10 décembre 2021 à la barre, avoir reçu l’argent de son frère Georges Zimé Sacca pour une tentative d’assassinat sur la personne de l’ex maire de Parakou, Charles Toko.

« J’ai reçu 1.000.000 FCFA chez Georges Sacca pour l’assassinat de l’ancien maire de Parakou Charles TOKO parce que nous étions en période pré-électorale et l’opposition était mise en sandwich et il fallait se venger. Il est membre du Parti "Les Démocrates". Il m’a dit de s’attaquer à Charles Toko et Parakou était en ébullition. Je lui ai dit que c’est possible et que j’ai besoin des armes et du personnel. Je lui ai dit que les armes et les hommes viendront du Togo. J’ai utilisé la tactique du mensonge positif après . Il m’avait promis 2 millions de FCFA mais j’ai reçu une avance de 1.000.000 FCFA. J’avais appelé le nom de Reckya Madougou parce que j’étais troublé. En réalité je ne connaissais pas Reckya Madougou. J’avais appelé son nom parce que j’étais troublé Monsieur le Président de Céans (…) », a expliqué Ibrahim Mama Touré, ancien colonel de l’ex gendarmerie. A la question du président des céans de savoir s’il reconnaît avoir dit qu’il devait acheter des armes au Togo, Ibrahim Mama Touré répond : « Oui, mais c’est un mensonge positif ». Il indique qu’il y a des déclarations sur le procès-verbal qui n’a pas faites lors de son interrogatoire. Il s’agit par exemple de la partie qui dit dans le procès-verbal que l’argent devait venir de madame Madougou. Le président des céans, Guillaume Lally rappelle à l’accusé que les enregistrements de l’interrogatoire sont disponibles.

A suivre…

M. M.

