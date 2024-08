Un accident cause deux morts à Parakou

Un véhicule de marque Lexus a percuté ce mercredi 14 août 2024, une distributrice de produits GSM et son enfant au quartier Zongo, dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou.

Deux morts, c’est le bilan d’un accident de circulation survenu mercredi 14 août 2024 à Parakou, ville située dans le Nord-Est du Bénin. Une revendeuse de produits GSM et son enfant sont les victimes. Elles ont été percutées par le véhicule de marque Lexus qui roulait à vive allure.

Selon Fraternité, le chauffeur en partance pour le centre-ville, a été surpris par un motocycliste qui roulait dans le sens interdit. Ne pouvant se retenir dans son allure, il a foncé tout droit sur une boutique, mais dans cette trajectoire, il percute violemment la tenancière d’un point de distribution de produits GSM et son enfant. L’excès de vitesse selon les témoins, serait la cause de ce drame.

Outre les dégâts humains, d’importants dégâts matériels sont enregistrés. Le véhicule de marque Lexus a été très endommagé, ainsi que d’autres motocyclettes garées sur le trottoir.

Le chauffeur après cet accident, a pris la clé des champs.

