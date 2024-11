Un Centre pour accompagner les personnes en situation de mendicité

Le Bénin crée un Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité.

Le « Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité » a été créée, par décret en date du 30 octobre 2024.

C’est un « établissement public à caractère social, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière ».

L’article 3 du décret portant création précise qu’il « est mis à la disposition du Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité un montant de trois cent soixante millions (360.000.000) FCFA représentant le budget reconstitué du Centre d’assistance psychiatrique de Kpomassè et du Centre de transit des personnes en situation de mendicité ».

« Le patrimoine immobilier et matériel ainsi que les actifs financiers nets du Centre d’assistance psychiatrique de Kpomassè et du Centre de transit des personnes en situation de mendicité sont transférés à titre universel au Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité », indique l’article 4 du décret portant la signature conjointe du chef de l’Etat Patrice Talon, du ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé, du ministre des finances Romuald Wadagni, du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, ministre de l’intérieur Alassane Seidou et du ministre du travail et de la fonction publique Adidjatou Mathys.

M. M.

29 novembre 2024 par ,