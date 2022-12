Un CA et un Chef-quartier en prison à Bembèrèkè

Le Chef d’Arrondissement (CA) Ina et le Chef-quartier de Guessou-Sud ne sont plus libres de leur mouvement depuis la fin de la semaine écoulée.

La police républicaine a interpellé le Chef d’Arrondissement (CA) Ina et le délégué de Guessou-Sud dans la commune de Bembèrèkè. Poursuivis pour séquestration et maltraitance de deux jeunes, les deux élus locaux de Bembèrèkè ont été déposés en prison en fin de semaine écoulée en attendant leur présentation au procureur de la République.

Le délégué de Guessou-Sud et un autre élu local auraient, sur instructions du CA d’Ina, enfermé dans un magasin les deux jeunes accusés de vol de soja.

Les deux jeunes présumés voleurs ont été maltraités lors de leur séquestration dans le magasin qui a servi de ‘’violon’’.

M. M.

