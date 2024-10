Un Béninois promu au poste de directeur des opérations de la BAD

Emmanuel Pinto Moreira, économiste béninois occupe désormais le poste de directeur des opérations spéciales de la Banque africaine de développement (BAD). L’annonce a été faite par l’institution financière à travers un communiqué.

Un Béninois dirige désormais la direction des opérations spéciales de la BAD. Il s’agit de Emmanuel Pinto Moreira, nommé avec effet au 1er juillet 2024. Le nouveau directeur est un économiste bon teint, et ancien cadre de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI). Porté au poste de directeur des opérations de la BAD, il devra se concentrer sur l’initiative de la Stratégie décennale de la Banque visant à revaloriser la richesse verte de l’Afrique, en étroite coordination avec la vice-présidence de la gouvernance économique et de la Gestion des connaissances, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes.

