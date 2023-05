Un Béninois nommé directeur des opérations de African Parks

African Parks a nommé un nouveau directeur des opérations pour la région Afrique de l’Ouest. L’ONG sud-africaine en charge de la gestion des parcs naturels frontaliers de la Pendjari et du W, a promu le Béninois Hugues Akpona à ce poste.

Un béninois nommé directeur des opérations de la région Afrique de l’Ouest de African Parks. Hugues Akpona, ingénieur agronome a été nommé début mai 2023. Le nouveau directeur des opérations occupait jusqu’à sa nomination, le poste de directeur pays de African Parks. A ce poste, il a travaillé à l’élaboration d’une stratégie sécuritaire au sein du complexe des parcs transnationaux W-Arly-Pendjari (WAP).

Promu au poste de directeur régional, il aura pour défi, de relancer les négociations relatives à l’implantation d’African Parks en Côte d’Ivoire. Les discussions entamées avec le ministère ivoirien des eaux et forêts interrompues courant 2022, devraient être relancées.

Hugues Akpona succède ainsi à Erik Mararv, un ressortissant suédois originaire de la Centrafrique. De sources proches de l’ONG, ce dernier devrait superviser au Tchad les trois parcs administrés par African Parks, notamment le parc national de Zakouma, situé entre les villes de Sarh et Am Timan.

30 mai 2023