Un Béninois décroche le grand prix au Congo

Le Béninois Dr Sidi Imorou Rachidi a remporté le prix du Président de la République du Congo, Dénis Sassou Nguesso, d’une valeur de six millions de FCFA avec son invention ‘’Antoukit’’. Ce grand prix lui a été décerné dans le cadre de la 8ème édition du Salon africain de l’invention et de l’innovation technologique (SAIIT 2020), qui s’est tenue du 15 au 17 octobre 2020, à Brazzaville au Congo sous le thème « Propriété intellectuelle : innovation et défis sanitaires ».

Le produit innovant ‘’Antoukit’’ du Dr Sidi Imorou Rachidi, enseignant à l’Université de Parakou, est un dispositif de dépistage instantané à usage unique des lésions précancéreuses du col de l’utérus.

Le Kit contient tous les éléments permettant à la femme de faire le dépistage complet du col de l’utérus.

Selon Dr Sidi Imorou Rachidi, « sur la base des estimations de l’OMS, si rien n’est fait, le nombre de décès liés au cancer du col de l’utérus pourrait atteindre 416.000 en 2035, dont 80% dans les régions les moins avancées ».

‘’Antoukit’’ va contribuer à la réduction du nombre de décès puisque le dépistage permet de repérer le plus tôt possible les lésions précancéreuses afin de pouvoir agir le plus rapidement possible.

Le Kit sera accessible aux femmes du monde entier et le coût ne dépassera pas 10.000 FCFA.

A en croire Dr Sidi Imorou Rachidi, médecin-gynécologue de formation, le brevet du produit est en cours d’obtention.

Quant à la méthode, elle a été déjà validée par l’OMS. Sidi Imorou Rachidi a réalisé ‘’Antoukit’’ sur fonds propres avec la collaboration de trois autres collègues.

A.A.A

21 octobre 2020 par