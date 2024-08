USA offrent 1350 ensembles de protection individuelle aux FAB

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (USA) près le Bénin, Brian Shukan, a remis, mercredi 14 août 2024, au Général Fructueux Gbaguidi, Chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises (FAB), mille trois cent cinquante (1350) ensembles de protection individuelle d’une valeur de huit cent quarante millions (840.000.000) FCFA.

Le Bénin peut compter sur ses partenaires face à l’extrémisme violent. Aux côtés des Forces Armées Béninoises (FAB) depuis les attaques terroristes au nord du Bénin, les Etats-Unis d’Amérique ont renouvelé leur engagement. C’est à travers un don d’équipement essentiel d’une valeur de huit cent quarante millions (840.000.000) de FCFA aux FAB ce mercredi 14 août 2024.

Le matériel offert comprend 1350 ensembles de protection individuelle.

« Chaque ensemble comprend un casque et une housse balistiques, des plaques balistiques et une veste de portage ».

Procédant à la remise du matériel, l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique (USA) près le Bénin, Brian Shukan, a salué un « partenariat solide et une détermination commune » entre les USA et le Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Les Etats-Unis sont fiers de s’associer au Bénin pour protéger leurs soldats qui, à leur tour, protègent la population civile contre l’extrémisme violent afin de promouvoir la stabilité au Bénin et en Afrique de l’Ouest », a indiqué Brian Shukan.

L’ambassadeur a rappelé que l’équipement seul ne suffit pas pour une lutte efficace. La lutte doit être soutenue par une approche globale qui soutient les populations vulnérables et les minorités, par une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement indéfectible à s’attaquer aux causes profondes du terrorisme. C’est dans cette perspective que les USA s’investissent dans plusieurs programmes au Bénin.

Le général Fructueux Gbaguidi a salué l’engagement des USA aux côtés du Bénin au lendemain des attaques à ses frontières. Ceci à travers la formation des personnels de l’armée béninoise, la gestion d’équipements et ainsi que le lobbying en faveur et au profit du Bénin.

« C’est dans la difficulté qu’on reconnaît les vrais amis, les Etats-Unis sont pour nous des amis, je dirais même plus, un pays frère. Je voudrais donc, monsieur l’ambassadeur vous remercier. Nous ne sommes pas à la première session d’équipements, vous l’avez fait à plusieurs reprises. Je voudrais vous promettre que ces équipements seront utilisés à bon escient afin que le terrorisme soit défait et que les Béninois vivent en paix », a indiqué le Chef d’Etat-major général des FAB.

La cérémonie de remise s’est tenue à l’état-major des Forces Armées Béninoises à Cotonou en présence des officiers et membres du haut commandement militaire.

