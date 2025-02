Les innovations du nouveau code de déontologie de la presse béninoise

Le Code de déontologie de la presse béninoise a été actualisé. Dénommé ‘’Code de Déontologie et d’Éthique dans les Médias au Bénin ‘’, le nouveau bréviaire des journalistes a été rendu public le vendredi 28 février 2025 à la Maison des Médias. C’est en présence de professionnels des médias et des représentants de l’armée béninoise.

Après 25 ans de pratique, le code de déontologie de la presse béninoise a été mis au goût du jour pour répondre aux nouveaux défis. Le document révisé est intitulé Code de Déontologie et d’Ethique des Médias au Bénin. Il est structuré en trois (03) parties dont 01 glossaire et 12 Directives.

Le Code de Déontologie et d’Ethique des Médias au Bénin comporte 33 articles répartis en 25 devoirs et 8 droits, comparativement à l’ancien code qui comportait 26 articles. Plusieurs articles sont restés inchangés dans la nouvelle version.

Le nouveau code accorde une attention particulière à la vérification des informations, l’éradication des fake news et la gestion des contenus en ligne.

L’un des points phares du nouveau code est la responsabilité accrue des médias en ligne, selon la présentation faite ce vendredi 28 février 2025 par Zakiath Latoundji, la présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin (UPMB).

Les journalistes doivent vérifier les informations avant leur publication pour éviter la propagation de fausses nouvelles. Cette obligation de vérification est soulignée à l’article 22 du code, qui impose aux médias numériques un cadre strict dans la gestion des informations et des commentaires.

Le respect de la dignité humaine, particulièrement celui des mineurs, est renforcé dans le nouveau code. Selon l’article 15, il est désormais obligatoire de recueillir l’autorisation des parents ou tuteurs avant de publier des images de mineurs, en particulier dans des situations de précarité ou de souffrance.

L’article 17 met l’accent sur la confraternité entre journalistes. Face aux pressions politiques et commerciales, le code incite à la solidarité professionnelle pour maintenir l’intégrité de la profession.

Une des avancées majeures du nouveau code est la prise en compte de la question du genre et des professionnels à besoins spécifiques. L’article 33 parle de Genre et inclusion. Il stipule que « La femme journaliste a droit au respect et à la protection dans l’exercice de sa fonction conformément aux lois en vigueur en République du Bénin. Tout journaliste à besoins spécifiques bénéficie d’une attention particulière conformément aux lois en vigueur en République du Bénin ».

Ethique et sécurité

Le code a adressé l’usage des technologies nouvelles notamment l’Intelligence artificielle (IA) dans les médias en interpellant le sens éthique des contenus proposés. Il n’a pas occulté la sécurité et la protection du journaliste dans son travail. Il a invité les pouvoir publics à mettre en place tous les mécanismes de protection des journalistes (art 29), les questions d’assurance santé et autres.

Selon les Directives 2 et 6, les Forces de défense et de sécurité (FDS) et le public en général doivent œuvrer à une meilleure sécurité des journalistes qui produisent une information indépendante. Les FDS doivent notamment faire preuve de retenue et de respect du journaliste lors de la couverture d’événements d’envergure nationale oυ internationale nécessitant un déploiement sécuritaire important.

Le code aborde aussi la question sensible des perdiems. Il met en garde contre leur utilisation comme moyen de manipulation. Les organisateurs d’événements doivent éviter de soumettre les journalistes à des pressions financières qui compromettent leur indépendance. Le respect des valeurs et des droits des journalistes, y compris leur rémunération, est essentiel pour préserver la liberté de la presse.

Enfin, une innovation du code est l’installation des comités éthique et déontologie dans les rédactions.

Une vulgarisation à grande échelle

Afin d’assurer la diffusion du code, une tournée d’information et de formation sera bientôt lancée à travers le pays. Le code sera également édité sous forme de livrets pour une large diffusion. Des traductions en langues nationales permettront d’atteindre un public plus large, incluant les administratifs et les citoyens. Des sensibilisations grand public sont également prévues.

Responsabilité sociale des journalistes

Léon Brathier, journaliste émérite et Directeur de publication de L’Autre Quotidien, a souligné l’importance de la responsabilité sociale des journalistes dans l’application du code. Il a insisté sur le fait que ce dernier ne doit pas être perçu comme une contrainte légale mais comme un instrument de travail pour garantir la qualité de l’information produite. « Ce n’est ni une bible, ni un bréviaire, mais un instrument de travail », a-t-il indiqué.

Pour Noël Allagbada, journaliste émérite, le jour du lancement du nouveau code représente une date historique pour la presse béninoise. Il appelle les professionnels des médias à se soumettre à la régulation des pairs. La mise en place en 1998 de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) répond, selon lui, à la volonté des acteurs du monde des médias. « C’est une institution sacrée, c’est notre fétiche », a-t-il exhorté.

