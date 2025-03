Angela Aquereburu prend service à la tête de la SRTB et de Bénin TV

La nouvelle Directrice Générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) et Directrice de Bénin TV prend officiellement service ce lundi 03 mars 2025. Quelques heures avant son entrée en fonction, elle a partagé ses ambitions sur ses plateformes numériques.

Dans son message, Angela Aquereburu Rabatel a exprimé sa gratitude envers le président de la République, le président de la HAAC, ainsi que la ministre du Numérique et de la Digitalisation, pour la confiance placée en elle. Elle a souligné la mission qui l’attend : moderniser et renforcer les médias publics béninois pour mieux informer, éduquer et divertir les populations, tant au Bénin qu’en Afrique.

La nouvelle directrice a mis en avant ses trois grandes priorités pour les mois à venir. Il s’agit de : proposer des contenus plus attractifs et de qualité ; accélérer la transformation numérique et technique des médias et renforcer l’audience et l’influence des médias publics, au Bénin et au-delà.

Angela Aquereburu Rabatel a également salué le travail des responsables des différentes chaînes et radios de la SRTB, qui seront les acteurs clés de cette transformation. Elle a insisté sur l’importance du travail d’équipe pour mener à bien cette mission ambitieuse.

La nouvelle directrice appelle à une mobilisation collective pour réussir cette mission de modernisation et d’innovation. Selon elle, les défis sont nombreux, mais les opportunités sont tout aussi grandes, et avec l’implication de chacun, un nouveau chapitre pour l’audiovisuel béninois pourra être écrit.

« Rien ne pourra se faire sans l’implication et l’expertise des équipes en place. Je tiens à saluer particulièrement l’engagement des directrices et directeurs des chaînes et radios, véritables piliers de notre transformation », a écrit Angela Aquereburu Rabatel à l’endroit des Directeurs/trices des trois chaînes de télévision et quatre radios publiques de la SRTB.

La nouvelle Directrice générale de la SRTB est une réalisatrice, productrice, auteure de fiction et présentatrice.

M. M.

Les Directeurs/Directrices

Télévision

Bénin Tv Alafia : Détondji Jemima Catrayé

Bénin TV Juniors : Inès Garoue Facia

Radios

Kiff Fm : Latowon Hermine Akponna

Radio Bénin : Gildas Serge Ayaka

Radio Parakou : Ogouchina Koundé

Radio Bénin Alafia : Urbain Sessou

3 mars 2025 par ,