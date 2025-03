L’Université d’Abomey-Calavi, 67è sur plus de 1000 en Afrique

Le classement 2025 des meilleures universités en fonction des résultats de recherche, de la notoriété non académique et de l’influence des anciens étudiants a été rendu public le 2 mars 2025.

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) se hisse au 67è rang sur 1.104 universités en Afrique, selon le classement Edurank 2025.

Dans le TOP 100 des meilleures universités africaines, l’UAC est classée 2è en Afrique francophone.

Selon le profil de recherche, l’UAC a publié 3 770 articles scientifiques avec 38 739 citations reçues. Le profil de recherche couvre un éventail de domaines, notamment la biologie, les sciences de l’environnement, la médecine, les arts libéraux et les sciences sociales, la géographie et la cartographie, les sciences agricoles, la démographie, la foresterie, la chimie et l’ingénierie.

L’UAC affiche un taux d’admission estimé à 63 %, calculé sur la base du ratio admissions/demandes d’admission ainsi que d’autres données liées aux inscriptions.

Les 100 meilleures universités d’Afrique sont classées par EduRank en fonction des résultats de recherche, de la notoriété non académique et de l’influence des anciens étudiants. Le classement est déterminé en analysant 38,3 millions de citations reçues par 2,74 millions de publications académiques réalisées par 1 104 universités d’Afrique, la popularité de 4 177 anciens étudiants reconnus et la plus grande base de données de référence disponible.

Le TOP 10 est constitué des universités de pays tels que : Afrique du Sud (avec 12 meillleures dont University of Cape Town) ; Egypte ; Ouganda ; Kenya ; Ghana ; Nigéria ; Maroc ; Tanzanie ; Sénégal et Mozambique.

