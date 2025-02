Voici les résultats de l’appel à projets du Fonds de Développement des Arts et de la Culture

L’Agence de Développement des Arts et de la Culture a procédé à la publication des résultats du 1ᵉʳ appel à projets du Fonds de Développement des Arts et de la Culture (FDAC), lancé du 14 octobre au 2 novembre 2024. Après un processus d’évaluation rigoureux en trois étapes, 39 projets ont été provisoirement sélectionnés pour un financement, répartis comme suit : Livre et lecture : 5 projets ; Théâtre : 5 projets ; Musique : 7 projets ; Danse : 5 projets ; Arts visuels : 8 projets ; Cinéma et audiovisuel : 9 projets. Une liste de réserve a également été établie pour chaque discipline. Les résultats détaillés, incluant le classement des projets par filière, sont disponibles sur : linktr.ee/adacbenin.

28 février 2025 par ,