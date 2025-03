Le mineur qui a insulté le Président présente ses excuses

Ecouté à deux reprises (24 et 27 février 2025) à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour « diffamation » envers le président Patrice Talon, Bilale Badarou le mineur de 16 ans a exprimé ses regrets ce mercredi 05 mars 2025 et remercié la justice pour sa clémence.

« Franchement, je regrette énormément mes actes », a déclaré le mineur de 16 ans qui a traité le chef de l’Etat d’« arnaqueur » dans une publication sur les réseaux sociaux. Bilale Badarou a précisé ce mercredi 05 mars 2025 qu’il ne refera plus jamais une telle publication.

Il a également adressé des excuses sincères au chef de l’État, Patrice Talon, reconnaissant la gravité de son erreur. « Je représente également mes excuses au Chef de l’État, Son Excellence M. Patrice Athanase Guillaume Talon ».

Le jeune Bilale n’a pas seulement demandé pardon. Il a également voulu donner une leçon à d’autres jeunes sur les réseaux sociaux. « Je veux que mes jeunes frères prennent mon cas comme exemple à suivre. Ce n’est pas digne d’une personne », a-t-il conseillé.

M. M.

5 mars 2025 par ,