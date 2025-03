Ouverture des inscriptions au Concours ASECNA/EAMAC 2025

Le concours d’entrée à l’École Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC), établissement de l’ASECNA, session 2025, est lancé.

Une opportunité pour ceux qui rêvent de faire carrière dans l’aviation civile en Afrique. L’École Africaine de la Météorologie et de l’Aviation Civile (EAMAC), établissement de l’ASECNA a lancé son concours d’entrée.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes du 10 au 28 mars 2025 sur www.eamac.ne

Du 14 avril au 02 mai 2025 est la date du dépôt des dossiers.

Les épreuves du concours se dérouleront du 28 mai au 03 juin 2025.

L’EAMAC propose plusieurs cycles de formation. Cycle Ingénieur (3 ans) pour une formation en exploitation de l’aviation civile, météorologie, systèmes électroniques et informatiques ; Cycle Contrôleur de la Circulation Aérienne (14 mois ou 2 ans) ; Cycle Exploitation en Aéronautique Civile (2 ans) et un Cycle Technicien d’une durée de 9 mois.

Pour chaque cycle, voici les conditions d’inscription. Il est requis un Diplôme de 2ème année universitaire scientifique/technique (DEUG, DUES, L2, BTS, DUT, etc.) un âge maximum de 27 ans (étudiants) ou 45 ans (professionnels) pour le Cycle ingénieur. Il faut respectivement : un Diplôme de 2ème année universitaire scientifique/technique et avoir entre 21 et 29 ans (Cycle Contrôleur Aérien) ; Diplôme de BAC C, D, S ou technologique série E ou F et 25 ans maximum (Cycle Technicien).

Épreuves du concours

Les candidats devront passer des épreuves dans les matières suivantes : Français, Physique, Mathématiques, Anglais (avec des coefficients et des notes éliminatoires spécifiques). Les agents ASECNA et professionnels de l’aviation seront soumis à des épreuves professionnelles.

Les pays concernés par ce concours sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo. L’EAMAC est une école boursière. Cela signifie que les frais de formation sont entièrement pris en charge pour les candidats retenus.

M. M.

5 mars 2025 par ,