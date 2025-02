Le Centre hospitalier international de Calavi recrute pour 55 postes

Dans le cadre de son ouverture progressive en 2025, le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) poursuit le renforcement de ses équipes. L’établissement recherche des professionnels qualifiés dans les domaines paramédicaux, techniques, logistiques et administratifs. Ces recrutements concernent 55 postes et sont essentiels pour assurer une prise en charge optimale des patients et faire du CHIC un pôle d’excellence en Afrique de l’Ouest. Les candidats peuvent postuler via le lien du recrutement : www.chichopital.bj/recrutements.

