Une délégation de l’Assemblée nationale composée de députés de divers partis politiques, a visité, mardi 4 mars 2025, le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC). Cette visite, marquée par la présence d’une deuxième vague de députés le lendemain, visait à évaluer les progrès réalisés pour offrir des soins de qualité aux Béninois.

Les députés conduits par le président de l’Assemblée nationale ont été accueillis par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et Karine Istin, Directrice générale du CHIC. A l’issue de la visite des unités de soins de cet hôpital qui compte 436 lits répartis dans 18 spécialités regroupées en 08 pôles, Louis Gbèhounou Vlavonou n’a pas caché son admiration. Il a souligné que le CHIC n’a rien à envier aux hôpitaux internationaux les plus réputés.

Selon le président de l’Assemblée nationale, « Il n’y a vraiment pas de mots pour qualifier l’investissement qui s’est fait ici. Nous avons l’habitude de voyager, d’aller dans les centres hospitaliers en Europe et ailleurs, mais ce qui se fait ici au CHIC n’a rien à envier à ce que nous avons l’habitude de voir à l’extérieur. (…) Ce que l’on allait chercher à l’extérieur est désormais à portée de main au Bénin ». Il a ajouté que le Bénin, grâce à l’investissement du Président Patrice Talon, dispose désormais d’un plateau technique moderne capable de rivaliser avec des institutions hospitalières d’Afrique du Sud, du Maroc, ou de Turquie. Selon lui, cette infrastructure de pointe permettrait de développer un véritable tourisme médical au Bénin, en offrant aux citoyens la possibilité de se faire soigner sur place plutôt que de partir à l’étranger.

Un modèle pour l’Afrique de l’Ouest

Chantal Ahyi, députée et 2e Questeur, a également exprimé son enthousiasme. Elle a souligné que ce genre d’infrastructure était inédit pour le Bénin. « C’est du jamais vu ! (...) Après avoir visité le CHIC, on peut dire que pour se soigner de façon pointue, le Béninois n’a plus besoin d’être évacué dans les hôpitaux en Afrique du Sud », a-t-elle affirmé. Elle a insisté sur le fait que désormais, les Béninois n’ont plus besoin de se rendre à l’étranger pour des soins spécialisés, car tout ce dont ils ont besoin est désormais disponible au CHIC. « Tout est vraiment réuni ici au CHIC pour des soins de qualité », a-t-elle ajouté.

Maixent Djeigo, député de l’Union Progressiste le Renouveau, a fait savoir que cet hôpital est un outil moderne qui contribuera au développement du Bénin. Le CHIC représente une avancée importante, notamment grâce à l’introduction de la radiothérapie, permettant désormais de traiter des cancers à la manière des plus grands hôpitaux européens. « Aujourd’hui, au Bénin, on peut soigner les cancers avec la radiothérapie comme cela se fait dans les grands hôpitaux en Europe », a-t-il précisé avec enthousiasme. A l’en croire, « avec le CHIC, le Bénin se positionne désormais comme une plateforme dans la sous-région en terme de solution à un accès aux soins de santé de qualité. »

Ogbon Djiman, député du parti d’opposition Les Démocrates, a également partagé son impression positive. « C’est très bien que la doléance pour les unités de dialyse ait été prise en compte », a-t-il indiqué après la visite. Toutefois, il a soulevé quelques préoccupations, notamment concernant la prise en charge des patients et la transparence des coûts. « Nous avons demandé par exemple à savoir le coût de l’infrastructure. On ne l’a pas eu en FCFA. On a eu le montant en Euros. Pour nous, ce n’est pas assez explicite puisque l’Euro n’est pas notre monnaie », a-t-il précisé. Le recrutement du personnel local a aussi été évoqué, afin de s’assurer que la main-d’œuvre qualifiée du pays soit pleinement utilisée.

M. M.

5 mars 2025 par ,