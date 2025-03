L’UE offre un avion de reconnaissance au Bénin

Le Bénin réceptionne ce jeudi 06 mars 2025 à la base aérienne de Cotonou un don de l’Union Européenne (UE) visant à soutenir les Forces armées béninoises dans le cadre de l’opération ‘’Mirador’’.

Un avion de reconnaissance et de surveillance a été offert au Bénin. Ce don de l’Union Européenne sera réceptionné ce jeudi 6 mars 2025 à la base aérienne de Cotonou en présence du Chef d’État-Major de l’Union Européenne, Michel Van der Laan.

L’avion sera mis à la disposition des Forces armées béninoises dans le cadre de l’opération ‘’Mirador’’. L’appui de l’UE intervient à la suite d’un accord entre le Bénin et les USA sur six domaines de coopération tels que la sécurité intérieure, le renseignement, la santé, la logistique et la lutte contre le terrorisme.

