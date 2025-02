Corsair récompensée pour le renouvellement intégral de sa flotte

La compagnie aérienne Corsair a obtenu la distinction de la seconde flotte la plus jeune d’Europe en 2025, décernée par le média ch-aviation. Cette reconnaissance fait suite à l’achèvement du renouvellement complet de sa flotte fin 2024.

Décerné par le média de référence ch-aviation, le Youngest Aircraft Fleet Award récompense les compagnies aériennes qui investissent massivement dans le renouvellement de leur flotte afin d’en améliorer l’efficacité énergétique et de s’engager pleinement dans la transition énergétique du secteur. Ch-aviation, reconnu pour son expertise dans la mise à disposition de données sur l’aviation mondiale, s’appuie sur une analyse rigoureuse des flottes pour attribuer cette distinction.

Corsair a ainsi été distinguée par le prix de la seconde flotte la plus jeune d’Europe 2025, sur la base d’une flotte de 11 appareils affichant une moyenne d’âge de 4,19 ans. Les données retenues par ch-aviation incluent deux appareils de génération précédente, des Airbus A330ceo, qui ne sont plus en service commercial et quitteront prochainement la flotte dans le cadre de l’achèvement de son renouvellement.

À ce jour, Corsair exploite exclusivement 9 Airbus A330neo, d’une moyenne d’âge de deux ans, sur l’ensemble de ses destinations. Ces appareils de dernière génération offrent un confort et une modernité inégalés, avec une cabine parmi les plus silencieuses de leur catégorie, un système de divertissement dernier cri et une connectivité optimale. Cette modernisation place Corsair parmi les compagnies les mieux équipées au monde, et réaffirme sa montée en gamme grâce à un produit aux meilleurs standards du marché.

Première compagnie aérienne française pour la jeunesse de sa flotte

Première compagnie aérienne française au classement mondial, Corsair a ainsi été récompensée pour l’investissement massif entrepris depuis 2020 afin de moderniser sa flotte, aboutissant fin 2024 avec la réception de son 9ème et dernier Airbus A330neo. Réalisé en un temps record, cet accomplissement témoigne de l’engagement indéfectible de la compagnie, qui a respecté sa feuille de route et possède aujourd’hui une flotte homogène et ultramoderne. La compagnie réaffirme ainsi sa volonté de contribuer activement à la transition énergétique du secteur aérien grâce à l’Airbus A330neo, qui présente des performances environnementales significativement améliorées, avec une réduction de 60 % de l’empreinte sonore et une diminution de 25 % de la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Cette récompense décernée par ch-aviation vient couronner une prouesse technique réalisée selon son calendrier initial, malgré les contraintes liées à la chaine d’approvisionnement. Elle confirme la position de Corsair parmi les acteurs les plus engagés en faveur de la transition énergétique du secteur aérien.

« Cette distinction est une belle consécration pour Corsair, qui récompense nos efforts de modernisation et souligne le travail collectif accompli par l’ensemble de nos équipes en à peine plus de 3 ans. Nous avions fait le choix stratégique d’investir massivement dans le renouvellement de notre flotte afin d’offrir à nos passagers une expérience de vol alliant confort et performance environnementale. Aujourd’hui, c’est désormais un pari gagné. », Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair.

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), et l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

27 février 2025 par