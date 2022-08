UP, BR et FCBE reçoivent 1,5 milliards FCFA

La Commission Electorale Autonome Nationale (CENA) a procédé, ce lundi 8 août 2022, à la remise de chèques à trois partis politiques au titre du premier semestre de l’année 2022 dans le cadre du financement de l’Etat.

Un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) FCFA, représentant la subvention des deux premiers trimestres de l’année 2022 au titre du financement de l’Etat aux partis politiques représentatifs a été réparti aux partis Union progressiste (UP), Bloc républicain (BR) et Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). Les chèques ont été remis aux représentants des partis, ce lundi, au siège de la CENA) à Cotonou.

Le financement représente « un concours aux partis politiques pour financer leurs activités » et répond aux dispositions de l’article 5 nouveau de la Constitution et de l’article 39 de la loi portant Charte des partis politiques en République du Bénin, rappelé Sacca Lafia, président de la CENA.

Conformément à la loi n°2019-44 portant financement public des partis politiques, et tenant compte du montant total annuel, le nombre de députés et d’élus communaux des partis éligibles, la CENA a retenu 60% du montant au prorata des élus communaux et 40% au prorata du nombre de députés.

Pour Eugène Dossoumou, représentant du parti Bloc Républicain (BR), « c’est la preuve que le système partisan en cours est en bonne marche ».

Gérard Gbenonchi, représentant du parti Union Progressiste (UP) a remercié le chef de l’Etat Patrice Talon d’avoir tenu sa promesse en ce qui concerne l’application de la loi sur le financement des partis politiques.

« Nous saluons le gouvernement et le président de la CENA pour leur sens de patriotisme en respectant les lois de la République. Cet acte prouve que nous avons aujourd’hui à la tête de notre pays des hommes qui respectent les lois de la République », a indiqué Salomon Odjo, représentant du parti d’opposition Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

