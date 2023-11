UNICEF facilite l’enregistrement des naissances au Bénin

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a reçu, jeudi 10 août 2023, un lot de matériels informatiques d’une valeur de cent soixante-deux millions cent sept mille quatre-vingt-deux mille (162 107 082) francs CFA offerts par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) au Bénin. Un don visant à appuyer l’enregistrement des naissances dans 174 arrondissements du Bénin.

174 tablettes, imprimantes, rallonges, banques de recharge et routeurs avec connexion internet. Ainsi est constitué le lot de matériels informatiques d’une valeur de cent soixante-deux millions cent sept mille quatre-vingt-deux mille (162 107 082) francs CFA offerts par le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) pour appuyer l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) dans l’enregistrement des naissances.

Les matériels informatiques sont destinés à 174 arrondissements des 233 que comptent les départements du Borgou, de la Donga, du Zou, de l’Alibori et de l’Atacora.

A l’occasion de la remise, jeudi 10 août 2023, Djanabou Mahonde, la représentante de l’UNICEF au Bénin a souhaité que les matériels soient diligemment déployés dans les arrondissements. Elle a souhaité que le gouvernement et ses partenaires mobilisent les ressources pour l’appui aux arrondissements restants et la gratuité de tout le processus d’enregistrement des naissances.

« Le matériel offert par l’Unicef se place dans la dynamique et le calendrier de la modernisation du système d’identification de l’état civil. C’est dans cette perspective de modernisation et de digitalisation du système d’identification et du bon service que nous apprécions l’appui de l’Unicef aux efforts du gouvernement et à l’agenda de la modernisation du système d’identification et de l’état civil », s’est réjoui Pascal Nyamulinda, Directeur de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP).

Le don a été fait dans le cadre de la 6ème journée africaine de l’enregistrement des faits d’état civil célébré sur le thème : « Le potentiel d’accroître la couverture, d’améliorer la qualité et la rapidité des données grâce à la numérisation du système d’enregistrement des faits d’état civil ».

M. M.

11 août 2023 par ,