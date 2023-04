UDBN, MOELE-Bénin et BR, les grands perdants du remaniement ministériel

Le chef de l’Etat Patrice Talon a procédé, lundi 17 avril 2023, au remaniement de son gouvernement. A l’arrivée trois sorties, deux entrées et un poste de Secrétaire d’Etat à l’énergie institué. Des partis soutenant l’action du président ne sont pas mieux lotis eu égard à la composition du nouveau gouvernement.

La nouvelle équipe gouvernementale du président Patrice Talon compte 22 membres. Le remaniement opéré, lundi 17 avril 2023, a permis l’entrée de deux membres : Me Yvon Détchénou, nommé Garde des sceaux en remplacement du ministre Sévérin Quenum et Edouard Dahomè promu Secrétaire d’Etat à l’énergie. Aucun de ces deux nouveaux membres ne provient de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) encore moins du Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin), des partis pro-Talon.

Le parti Bloc Républicain (BR), membre de la mouvance, a payé le prix fort dans ce léger réaménagement ministériel. Deux des trois ministres débarqués, Hervé Hêhomey (Transports) et Dona Jean-Claude Houssou (Energie) sont du parti BR. Dans ce gouvernement Talon III, le portefeuille des Transports a été rattaché au Ministère du cadre de vie et de développement durable.

Le ministère de l’Energie a été confié au Ministre de l’eau et des mines.

Si le Chef de l’Etat Patrice Talon a renouvelé sa confiance à la quasi-totalité des ministres provenant de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), force est de constater que les partis Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Mouvement des Elites Engagées pour l’Emancipation du Bénin (Moele-Bénin) et, dans une moindre mesure, le Bloc Républicain (BR) sont les grands perdants de ce remaniement ministériel.

M. M.

18 avril 2023 par ,