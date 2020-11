Trois responsables Egoun-goun arrêtés à Pahou

En plein spectacle de Egoun-goun en cette période de pandémie de coronavirus, la police républicaine a mené une opération lundi 16 novembre 2020 au quartier Adjarra-Adovie dans la commune de Pahou. ’’Revenants’’ et spectateurs ont été dispersés et trois chefs du culte arrêtés. Ces derniers seront présentés jeudi 19 novembre 2020 au Procureur de Ouidah pour violation des mesures de prévention contre le coronavirus.

Les regroupements de plus de 50 personnes sont interdits en ces temps de pandémie de Covid-19.

