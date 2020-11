Trois membres d’une même famille retrouvés morts

Découverte macabre ce samedi 07 novembre 2020 dans le troisième arrondissement de la commune de Natitingou. Les corps de trois membres d’une même famille ont été retrouvés en état de décomposition.

Selon Frissons Radio, les trois corps ont été retrouvés dans une case dans le village Yétapo. Il s’agit d’une fillette de 4 ans, une femme de 42 ans et un homme de 70 ans environ. La fillette a été étranglée et poignardée. La femme et l’homme ont reçu des coups de manchette.

Les éléments de la police se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. L’examen des corps fait par le médecin légiste révèle que les victimes sont décédées il y a environ deux jours soit le jeudi 05 novembre 2020. Sur instructions du Procureur de la République près le tribunal de Natitingou, les corps ont été remis aux parents pour inhumation. Une enquête est ouverte par la police.

A.A.A

9 novembre 2020 par