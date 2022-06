Trois malfrats dont le redoutable Gado abattus à Ouèssè

Gado, un hors-la-loi, recherché par les services de police pour des actes de braquage et de viols dans la commune de Ouèssè et deux de ses acolytes ont été abattus, mardi 14 juin 2022, dans des échanges de tirs avec les agents de police de Kilibo.

Informée du retour du malfrat Gado dans l’arrondissement de Ikemon, commune de Ouèssè, la police a organisé une opération pour l’interpeller.

Le hors-la-loi est recherché pour des actes de braquage et de viols. Son dernier forfait remonte au mois de Novembre 2021 où un agent de police de sexe féminin et un bébé de trois mois avaient été tués par balle.

Le mode opératoire de ce malfrat est de se réfugier au Ghana après chacune de ses opérations.

Le malfrat et ses acolytes ont été localisés dans une case, mardi dernier. La police est descendue sur les lieux mais a essuyé des tirs. Les agents de police de Kilibo ont riposté.

Le redoutable bandit Gado et deux de ses complices ont été mortellement atteints dans les échanges de tirs avec la police.

