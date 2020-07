Trois décrets adoptés en Conseil des ministres ce mercredi

Les membres du gouvernement réunis en session ordinaire du Conseil des ministres ont adopté trois décrets ce mercredi 08 juillet 2020.

Il s’agit du décret portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; du décret portant renouvellement de l’agrément de la Centrale d’Achat des Médicaments essentiels et Consommables médicaux (CAME) ; et celui portant nomination des membres de Conseil d’administration de l’Agence nationale de Qualité des produits de santé et d’eau, ainsi que de l’Agence des Infrastructures sanitaires, des Equipements et de la Maintenance.

