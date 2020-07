Trois candidats arrêtés au centre du CEG Hubert Maga de Parakou

Dans la journée du mardi au mercredi, trois candidats à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 ont été interpellés au centre de composition du CEG Hubert Maga de Parakou. Les deux premiers ont été appréhendés dans la journée de mardi tandis que la troisième, une fille, a été arrêtée en flagrant délit ce mercredi 22 juillet.

Selon Frissons radio, parmi les deux tricheurs arrêtés mardi, l’un a été surpris entrain de regarder les photos de cahier de leçon sur son téléphone portable, tandis que le second profitait de l’absence de son voisin immédiat pour recopier ses réponses.

Une troisième candidate a été arrêtée avec des documents compromettants.

Ces trois candidats indélicats à l’examen du Bac, sont gardés au commissariat du 2ème arrondissement de Parakou.

Selon les dispositions de Code pénal, les tricheurs risquent une peine d’emprisonnement de 02 à 05 ans, et une amende comprise entre 500.000 et 01 million de francs CFA.

