Trois candidats Démocrates attendent leurs quitus fiscaux

Leur participation aux législatives 2023 est encore incertaine malgré le dépôt de leur dossier de candidature à la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Il s’agit de trois (03) candidats du parti d’opposition Les Démocrates (LD).

Ça n’avance pas pour Justin Adjovi, Jean-Marie Allagbé et Patrick Djivo concernant l’obtention du quitus fiscal. A quelques heures de la date limite fixée à mardi 15 novembre 2022 par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) pour compléter les dossiers de candidature aux législatives du 8 janvier, les trois candidats du parti d’opposition Les Démocrates (LD) n’ont toujours pas obtenu leurs quitus fiscaux.

Pour Basile Ahossi, vice-président du parti LD, la situation est telle parce qu’« il y a toujours un petit document, un argument qui vient déranger les partis de l’opposition ».

« Le quitus fiscal pose problème parce que le Code électoral prévoit qu’on se mette en règle et que l’administration nous rappelle les choses que nous n’avions pas pu observer et en une seule fois. Alors ce sont sur ces remarques que nous traînons en ce moment », a expliqué le vice-président du parti, lundi 14 novembre 2022 sur RFI.

A en croire Basile Ahossi, le parti a entamé des négociations avec la Direction Générale des Impôts (DGI) pour l’obtention des quitus fiscaux à trois de ses candidats. Selon le point fait par l’administration des impôts, Patrick Djivo doit 800.000.000 FCFA d’impôts ; Justin Adjovi 600.000.000 FCFA et Jean-Marie Allagbé 86.000.000 FCFA. Des sommes que contestent les intéressés. Les discussions ouvertes depuis jeudi dernier entre le parti et la DGI par rapport au montant des arriérés d’impôts des trois candidats Démocrates prendront fin ce lundi 14 novembre. Mais le vice-président espère que la situation sera décantée. « Nous espérons vivement que d’ici à mardi on trouvera la formule pour les surmonter », a souhaité Basile Ahossi.

Marc MENSAH

14 novembre 2022 par ,