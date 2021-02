« Tout est permis aux médias, mais la propagande est interdite »

Le conseiller à la HAAC Franck Kpochémé et président de la Commission des médias de service public a expliqué certains articles de la décision relative aux activités des médias pendant la pré-campagne. C’était ce dimanche 31 janvier 2021 sur l’émission 90 minutes pour convaincre de la radio nationale.

Pour réglementer les activités pendant la période de pré-campagne pour l’élection présidentielle de 2021, la HAAC a pris la décision n°21-002/HAAC du 13 janvier 2021. La pré-campagne couvre la période du 25 janvier à 00 heure au 25 mars 2021 à minuit. Pour le conseiller à la HAAC Franck Kpochémé, la décision porte le principe selon lequel lorsque nous prenons le Code électoral, aucun média n’est autorisé à relayer les informations de propagande tant que la campagne n’est pas ouverte. « Ce principe a été confirmé au niveau de la décision précisément l’article 3 puis dans l’article 4, nous avons essayé en nous basant sur la Constitution et sur le Code électoral de voir quelles sont les exceptions possibles pour permettre aux populations de continuer à bénéficier des services de l’information », a-t-il expliqué.

Les articles 3 et 4 énumèrent ce que les professionnels des médias peuvent faire et ce qu’ils ne doivent pas faire. A l’en croire, la décision de la HAAC réaffirme le principe et essaie de trouver des échappatoires pour permettre aux médias de présenter les duos en compétition, les activités des partis politiques des états-majors, sans verser dans la propagande. « Tout est permis aux médias, jusqu’au 25 mars mais la propagande est interdite », a-t-il déclaré.

Le président de la Commission des médias de service public ajoute qu’il n’y a pas de confusion entre l’article 3 et 4 de la décision.

L’article 3 de la décision interdit la diffusion de tout élément conformément à l’article 47 du code électoral. Ce dernier interdit la propagande. « Donc, toutes les fois où les médias vont traiter des informations qui ne vont pas verser dans la propagande, ils n’auront pas violé la décision de précampagne de la HAAC », a fait savoir Franck Kpochémé.

Akpédjé Ayosso

31 janvier 2021 par