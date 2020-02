Tonato lance le projet "Forêts Classées Bénin"

Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a procédé mardi 25 février 2020 au lancement officiel du projet "Forêts Classées Bénin" à Cotonou.

Le projet "Forêts Classées Bénin’’ a été développé pour améliorer la gestion intégrée des Forêts Classées du Bénin, faciliter l’accès des principales villes du Sud Bénin au bois-énergie produit de manière durable et de renforcer les filières des produits forestiers non ligneux au profit des communautés tributaires des forêts.

Le projet prend en compte onze réserves forestières recouvrant 917.951 hectares, soit 63% de la superficie totale des 46 forêts classées du Bénin.

Ledit projet est financé conjointement par la Banque Mondiale à hauteur de 75 millions de dollars et du gouvernement béninois pour 14 millions de dollars.

La Direction générale des forêts et des ressources naturelles (DGFRN) a fait une étude qui révèle que le patrimoine forestier du Bénin subit une dégradation notable. Ce, à cause de « la pratique d’une agriculture extensive sur brûlis, la transhumance et les prélèvements incontrôlés de bois-énergie ».

Akpédjé AYOSSO

27 février 2020 par