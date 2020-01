L’ancien député et ministre, Timothée Zannou, a rendu l’âme ce samedi 04 janvier 2020 dans son village natal à Dangbo. Celui que la commune pleure fut secrétaire général PRD et député du parti arc-en-ciel, avant de créer le Mouvement pour le réveil, la démocratie et le développement (MRDD).

M. Zannou avait occupé le poste de ministre de la communication du gouvernement Kérékou.

Paix à son âme !

F. A. A.

